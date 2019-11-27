lol新英雄厄斐琉斯怎么连招 lol新英雄厄斐琉斯连招方法详情一览

lol新英雄厄斐琉斯要怎么连招呢？相信有些小伙伴还不是很清楚吧，那么下面小编给大家带来了lol新英雄厄斐琉斯连招技巧攻略的详细介绍!
lol新英雄厄斐琉斯连招技巧攻略
不算普攻的话,根据这个英雄的技能和武器搭配来说，他一共有40种不同的连招，而且40种连招有不同的效果。
这个40种连招到底是怎么来的呢?很简单，这个英雄拥有五个不同的武器，在规定弹药数量的情况下在-一个阶段中只能使用两个武器，主武器和副武器，而主武器的Q技能可以附带副武器的效果,W可以切换武器，也就是说主武器在连招中可以被切换为副武器。
这个英雄的武器特效是他最大的卖点，同时他的不同连招的效果除了位移之外，包含了硬控、爆发、标记、减速、治疗等等效果。
同时R技能配合不同的主武器有五种不同的效果，而这个英雄的基础连招为QWQ (过程中穿插平A)，你可以在主武器的时候选择使用R，可以在切换之后使用R，因此完整连招是RQWQ或者QWQR, R先放后放两种效果。
厄斐琉斯的五种武器中，火炮是最特殊的，火炮的Q不能附带其他技能的特效，因此在连招中排除以火炮为主武器先手的连招。
结果就是厄斐琉斯在先手使用步枪的时候，配合四种其他武器的QWQ有四种连招，连招效果不同，而使用短镰枪的时候也是四种，剩余的火舌枪和环刃也是4种，总计有20个连招，搭配先放R与后放R的区别，-共产生了40种连招。
厄斐琉斯的主要难点就是你如何更好地记忆每两个武器配合时候的特殊效果并且正确地使用。
拿其中的一个连招为例，斐琉斯使用主武器为环刃，副武器为短镰枪，施放短镰Q的炮台命中敌人附带短镰枪的治疗效果,命中敌几次就治疗几次，然后QAWQA多次触发治疗，二段切换主武器为短镰枪，短镰枪Q技能可触发多个环刃分身。
环刃分身可以提升自身的平A爆发可以打出更高的伤害。
再举一个例子主武器为步枪副武器为短镰枪，QA短镰枪治疗自身并且触发步枪标记，QAWQA是- -段标记爆发加上短镰枪Q爆发再加上步枪作为副武器的二次标记再平A打出一-段爆发。
以上就是小编为大家整理的关于lol新英雄厄斐琉斯连招技巧攻略的全部内容。
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