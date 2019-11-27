dnf礼遇特权第四季奖励是什么 dnf第四季礼遇特权介绍

dnf是一款动作类游戏，dnf礼遇特权第四季正式上线了，dnf礼遇礼包值得买吗？下面和小编一起来看看吧。
礼遇特权第四季
发售时间：2019年11月28日起，常时出售
一重惊喜
开通DNF特权礼遇的角色，每日首次登录可获得礼遇特权每日礼盒。
(若在第三季购买了礼遇特权，且第四季开放时尚未失效，则可以在每日登录后在2个赛季的不同每日登录奖励中自选1种)
开通“DNF特权礼遇”的角色，在特权期间内累积登录5天/15天/25天，则可获得礼遇特权信约礼盒
(若在前一赛季购买了礼遇特权，新赛季开放时尚未失效，且尚未将奖励领取至物品栏，则可以在2个赛季的不同累积登录奖励中自选1种。)
** 通过礼遇特权获得的异形结晶、苍穹碎片、反物质粒子不会删除
礼遇特权信约礼盒的最大持有数量为1，若物品栏中已有相同道具，则不可领取
二重惊喜
礼遇特权角色在通关特定地下城&RAID时可通过额外翻牌机会来获得额外材料
(可额外获得的材料类型和数量会基于当前赛季的设定进行投放)
** 特权角色的翻牌与网吧特权的翻牌产出可叠加
黑钻的额外翻牌不适用于Lv95哈林地区，其余地区不受影响
三重惊喜
开通DNF特权礼遇的角色，在挑战强袭模式(隐藏)、黎明裂缝、泰波尔斯(组队)、泰波尔斯(单人)时，
在击败最终BOSS后有一定概率获得相应装备礼盒
(若在前一赛季购买了礼遇特权，且新赛季开放时尚未失效，则适用新赛季的规则。如可额外获得装备的地下城、装备、概率等)
四重惊喜
开通DNF礼遇特权的角色，可获得以下状态
购买了特权礼遇的角色在特权礼遇生效期间可使用升级版单人瞬间移动(冷却时间5秒)
在组队状态下使用特权礼遇提供的升级版单人瞬间移动时，只有该角色可以瞬移
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