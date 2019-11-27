逆水寒大宋游乐会活动怎么玩 逆水寒大宋游乐会活动玩法介绍

2019-11-28 11:54:36 来源：91单机游戏 编辑：十一

许多小伙伴都想知道逆水寒大宋游乐会活动怎么玩?想必还有许多小伙伴不清楚吧，下面91小编给大家分享一下逆水寒大宋游乐会活动玩法介绍啦!

逆水寒大宋游乐会活动

1)活动开放时间：11月28日更新后-12月19日更新前。

2)人气活动【躲猫猫】限时开启!

a)活动期间，可前往杭州【张猫猫】处报名参与躲猫猫，参与比赛可获得【游乐币】。

b)活动结束后，本服躲猫猫排行榜前50名的同门可获得躲猫猫独有称号奖励。

c)本次躲猫猫活动新增了一张由热心玩家【放开那个母牛】提供的【海岛庄园·繁星花阁】地图，在此致以诚挚的谢意。

d)玩法规则有所调整，具体可前往【张猫猫】处查看。

3)单人玩法【雪人保卫战】、【瀛洲迷局】、【猴患无穷】、【爱糖小童】限时开启!

a)活动期间，可前往杭州【雪仙子】、【舞女】、【张大爷】、【小糖儿】处报名参与，参与比赛可获得【游乐币】。

b)各活动结束后，本服各活动排行榜前50名的同门可获得独有称号奖励。

c)具体规则可前往报名NPC处查看。

4)大宋游乐会特色兑换商店：

a)【游乐币】可通过参与各种游乐会玩法获得，用于兑换跨服押镖所需的【登云令】、背部挂饰【喵青天】以及【游园会惊喜礼盒】(有概率开出【清河·解玉砂】、交子、专属背部挂饰【喵大橘】、【喵多多】及稀有挂饰【狐桃桃】)、技能交子、【装备匣】及【千年雪参】等物品。

b)兑换商店开放时间：11月28日更新后。

5)大宋游乐会旋转木马和烟花汇演：

a)游乐会中央是一座大型旋转木马，仅需花费100交子即可乘坐，夜晚乘坐效果最佳。

b)每晚寅时(每个小时50分时)大宋游乐会将举办烟花表演，欢迎观看。