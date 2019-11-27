云顶之弈沙漠剑刺阵容怎么搭配？最强沙漠剑刺阵容搭配推荐

2019-11-28 10:27:32 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

云顶之弈是英雄联盟游戏模式之一，很多玩家都喜欢玩这款游戏，那么各位小伙伴们知道云顶之弈沙漠剑刺阵容怎么搭配吗？接下来91小编和大家一起分享一下最强沙漠剑刺阵容搭配推荐。

9.23沙漠剑刺玩法一览

阵容一览

奇亚娜，螳螂，风女，挖掘机，亚索，剑圣，轮子妈，梦魇。

核心思路

前期像其他运营阵容一样，找优秀的打工仔稳健运营以及过渡，积攒经济，在6人口或者7人口逐渐转型，七人口成型。最大的难度是需要一把铲子去做剑士专职，如果拿不到就要想办法尽快升级到8去找剑圣，但这样的弊端就是如果装备不够好的话4阶段很有可能像沙漠剑一样稳不住血，后期成型之后比较全面。

单卡分析

挖掘机

梦魇的钢铁挂件。这一套阵容我们尽量前期选择用掠食者去过渡，所以挖掘机尽可能的留下，如果场上有两家以上赌掠食者的情况，尽量在3阶段花点钱去找到一个2星，否则很可能在之后会见不到。 挖掘机最主要的作用就是后期因为钢铁羁绊能够吸收最起码3秒的伤害，以及作为梦魇的挂件，要知道梦魇没有钢铁羁绊的时候，容错率还是很低的。

装备选择：一般不给装备，视情况而定。

亚索

四剑士之一。风属性地图可以配合齐亚娜达到双云霄。能留就尽量的去留，如果能够三星也可以追一下，毕竟任何三星卡都会比较肉，而亚索最关键的一个点在于他可以精准打击敌方的C位，影响输出。

装备选择：如果能够三星，可以给一个窃贼手套，或者多余的装备可以考虑给，没有三星就算了。

剑魔

单纯的四剑士挂件之一。在没有剑圣之前的替代品，中期有2星就足以，虽然三星剑魔更新后会有1000点伤害，但是由于我们阵容有更需要追三星的卡，所以一般没有经济给他三星，而且后期我们会选择剑圣替换剑魔，1星剑圣强于2星剑魔。

装备选择：无。

轮子妈

四剑士双沙漠之一。核心K牌无脑留，能追3一定要追。沙漠剑大家应该都知道，轮子妈在阵容里面的功能性是最重要的，相当于一个不需要火炮的拉面熊，配合剑士BUFF更甚一筹，后期的核心C位之一。

装备选择：折戟者、沉默刀、配合一件攻速装为最佳，巨杀、电刀、红BUFF也是不错的选择。

梦魇

双钢铁四剑士之一。这张牌我介绍过很多次了，他的特点在对地方后排的威胁，自身容错率以及续航持续输出为一体，拿到破败之后如鱼得水，左手破败，右手无尽，屠戮全场简直无情，但是有一个一直存在的问题：就是怕绿叉。梦魇在这套阵容里我们尽量还是去追3，有没有剑转直接影响到阵容的强度，一个天上，一个地下一点不为过。

装备选择：破败(必备)、无尽、羊刀。如果地方有绿叉的情况可以做饮血剑或者巨杀这种装备降低暴击概率增加持续输出。

奇亚娜

三刺客挂件之一，由于9.23版本的皎月削弱，三星皎月曾经的光芒一去不复返，所以这套阵容我们去选择奇亚娜作为第三个刺客，而且风属性可以配合梦魇达到双云霄的羁绊。经济允许的情况可以考虑去追3，一般是不会追的，因为经济确实拖很多。自身不错的面板以及不错的控制，一直以来是一个优秀的刺客选择。

装备选择：如果有多余的青龙刀和AP装备可以给奇亚娜。

螳螂

三刺客双沙漠之一。螳螂属于一个爆发很高，而且自身容错率还不错的单卡，技能优先选择地方血量最低的地方，是一个很不错的收割以及补刀技能，而且低蓝量，技能自身恢复蓝量以及隐身，保障了自身的生存能力。但是螳螂比梦魇还要怕绿叉，毕竟技能100%暴击但是我们不能因噎废食，该给无尽的时候还是要给的。

装备选择：炽天使、饮血、无尽。

剑圣

四剑士之一。裸装的一星剑圣在后期也是强于2星剑魔的，如果能够二星基本可以宣告胜利。剑圣其实没有什么好说的，后期选秀如果有尽可能的去拿。配合风女还有双秘术。在这套阵容里面非常优质的一张单卡。

风女

单纯的8级挂件。虽然说风女是一张挂件牌，但是她却是一张很强的牌，而且她最大的功能型不是在于搭配云霄羁绊，而是能够在后期给予轮子妈一定的保护，以及团队的恢复能力，所以8人口的二星还是需要的。

思路及运营

开局

开局我们抢铲子!抢铲子!抢铲子!重要的事情说三遍，虽然我知道铲子的竞争很激烈，但是你一定要用尽一切办法去抢铲子，如果开局能拿到铲子你就可以在后面的游戏里尽情的连胜不用考虑卖血的问题了。第二轮选秀我们选择：攻速>魔抗>大剑>拳套>护甲=眼泪>打死不要腰带。

前期

这次的攻略和以往有点不同，选择两条路去走。

2-1到2-3阶段我们尽量选择掠食打工。

情况一：如果开局抢到铲子或者开局铲子被人抢，我们尽量能连胜就连胜，2-1如果有提升可以升4级，什么2星上什么，三森林、三掠食者能上就上，散件能装就装，平稳过渡到2-4选秀，去选择破败、和轮子妈装备配件、除了腰带的一切我们几乎都可以用的上。选秀完之后升5上质量，保证连胜，直到2-7石头人。

情况二：开局没有铲子。我们可以考虑打打假赛，也就不用升4级了，第二轮选秀大概率会出铲子。打假赛的同时也不要忘了选择一些强势的卡放在备战栏，选秀完之后我们要上这些强势的卡来止血了。

选秀完之后观察下场上别家的情况，如果觉得自己能够用之前的质量卡打过大多数人，可以考虑升级，如果觉得打不过我们就上自己能打的卡，吃连败保证经济，毕竟前期掉血好过后期掉血，直到2-7石头人。

中期

之后的中期，基本就是能连胜就连胜，如果不能连胜，甚至被人放血的时候吗，我们可以考虑稍微卖下血选秀去拿铲子。直到打完狼我们拉七级可以开始花钱D卡，如果全场能够2星就可以上8，也可以7人口D到死搞质量，如果没有剑转早点上人口找剑圣。否则5阶段怎么都开始顶不住了，指望5-4大选的剑转可能都会等不到，而且选秀还不一定有。

后期

大后期8人口质量拉满即可吃鸡，成型阵容：挖掘机、梦魇、亚索、剑圣、轮子妈、螳螂、风女、奇亚娜。羁绊为：双沙漠、双钢铁、双云霄、双秘术、三刺客、四剑士。质量足够高，可以考虑升9级外挂质量单卡。

以上就是云顶之弈9.23沙漠剑刺玩法一览全部内容，希望能够帮到大家。