云顶之弈9.23版本赌光流阵容怎么搭配 9.23版本赌光流阵容玩法心得分享

2019-11-28 10:26:16 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

云顶之弈9.23版本赌光流阵容怎么搭配？怎么玩？但是不少玩家都不知道这个阵容的搭配方法，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

9.23版本赌光流阵容玩法心得分享：

云顶之弈9.23版本正式开启，新版本同时也开启了大家期待已久的排位模式，这也就意味着云顶之弈第二赛季也可以冲分了。

赌光

主C及装备：

薇恩：羊刀，飓风，这版本给薇恩做双飓风的性价比不高，单飓风即可。第三件有剑转最好，其次可以带羊刀 飓风 缴械 沉默 巨杀

武器：冰拳，青龙刀

最终阵容：6光2游侠2秘术

VN 贾克斯 掘墓 奶妈 剑魔 狗头 剑圣 千珏

这个是没有任何转职情况去凑的阵容，如果有剑转可以4剑，如果有光转可以9光或者加上光劫阵容。