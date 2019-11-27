云顶之弈9.23版万金油阵容怎么搭配 新版本万金油最强阵容推荐

云顶之弈9.23版万金油阵容怎么搭配？相信不少玩家都很好奇这个阵容的搭配方法，下面就跟着91手游网小编来看看吧！
新版本万金油最强阵容推荐：
云顶之弈9.23版本上线了，S2赛季的排位赛已经在昨天开始了，目前游戏还没有什么绝对无敌的阵容存在，小编特意整理了云顶之弈万金油阵容推荐，带来的这个最新版本万金油阵容攻略大全，前期运营三森林，必须要妖姬，配吸血鬼和辛德拉凑三法师。森林，二海洋，德鲁依打工是小编用的最舒服的阵容。
9.23排位赛8人口吃鸡万金油运营技巧
8人口运营吃鸡技巧
运营到8就开始d，拉克丝看情况拿。 前期装备，尽量和万金油的给打工仔。
万金油装备：鬼书、帽子、春哥、救赎、枳天使、青龙刀。
给打工仔也后期拿下来方便给大哥用，总结就是，别当赌狗，别和无尽，别玩刺客。前期5、6级打工皇帝卡，火男、安妮，有海洋的羁绊情况下，打工猛的一批。
前期运营三森林，必须要妖姬，配吸血鬼和辛德拉凑三法师。森林，二海洋，德鲁依打工是小编用的最舒服的阵容。
装备推荐
防御给吸血鬼，输出给辛德拉，过度到7级上二个自已想要阵容的卡，苟到8级。因为这时候7级，基本上打不过很多半成型的，但是我们血量好，能苟到8。
这个时候开d大哥，运气好就吃鸡，运气不好就前4，天谴阵容我没法玩，比如前面到石头就爆一二个装备，爆的钱也不多，一直被血入，d不到牌，这样的话，争7保8。
合理运营，在7级小编会用利息d几下，因为7级能d出拉克丝，运气好，来想要阵容的拉克丝就胡了。千万别上头，血量好一直输也忍住，什么?就20血了，直接d完，或者拉到8d完，看运气，天意。
举例千珏阵容
千珏阵容一定要很胡的，比如你四级千珏，有个塞恩、微鲁斯，这样你不玩4影就是浪费。基本上5、6级有二星千珏就锁血了。
有同行就吃利息上8在d质量，没同行，7级吃利息d三星，安妮前期用千珏拉代替，一般保底前三。
双至天使无限跳，遇到离子火花多的，给科技枪，纯输出给帽子。有三星千珏就有资本吃鸡了，也不怎么怕离子了。
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