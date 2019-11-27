云顶之弈9.23沙漠钢铁剑怎么玩 云顶之弈9.23沙漠钢铁剑玩法攻略详解

2019-11-28 10:19:18 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

在云顶之弈9.23版本中沙漠钢铁剑该怎么玩呢？和上个版本有什么区别呢?不是很清楚的小伙伴下面和小编一起来看看吧。

这套阵容的大哥，轮子妈，跟梦魇，轮子妈装备，沉默，缴械，分裂，红，都行，主要看爆什么装备就做什么，沉默优先级高一点，梦魇的话，杀人剑优先级大于无尽，最好有破败，没破败吃鸡可能有点费劲，攻速太慢，炒菜炒不起来。

轮子妈双飓风一定一定要上4剑，双飓风+缴械，全体罚站

5个固定英雄，梦魇，挖掘机，轮子妈，琪亚娜，螳螂，风棋盘没破败的情况下，带，压缩，风女，娜美/有破败就剑圣，3云霄，2秘书，3云霄其实可有可无。

前期的话，能打连胜就连胜，前期可以3掠食/3森林，最好打连胜的，打不了连胜尽量吃连败，这样经济会好一点。

打完石头以后，看情况，如果血量太低，直接拉6搜光都行，血量还行比如70+血，可以在等一个回合在拉6然后搜，最好留20以上，6之前一下不搜，6人口阶段，可以3掠食3刺，3森林3刺，3刺2沙2剑，主要看搜到了什么牌就用什么牌。

打完狼以后，看情况上7或者过一个回合在上7血量70以上最好过一个回合在上7，如果没过一个回合在上7，可以不留钱，过了一个回合在上7留点钱，吃利息上8。

基本运营思路就是这样，前期掉血不用慌，中期非常好打连胜。

中期的时候，一定得多看看外面有没有同行，没有带梦魇的可以养梦魇，带梦魇的多，就不要养梦魇了，给他一把破败或者无尽杀人剑，优先做轮子妈的装备。