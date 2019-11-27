云顶之弈9.23版本排位保底阵容搭配教学 9.23版本排位保底阵容玩法解析

云顶之弈9.23版本已经正式上线了，但是很多小伙伴都不知道9.23版本排位保底阵容该怎么搭配？怎么玩？下面就跟着91手游网小编来看看吧！
9.23版本排位保底阵容玩法解析：
炼狱召唤
阵容组成
虚空先知-玛尔扎哈、永猎双子-千珏、牧魂人-约里克、黑暗之女-安妮、惩戒之箭-韦鲁斯、复仇焰魂-布兰德、皎月女神-黛安娜、荆棘之兴-婕拉
羁绊效果
6地狱火：地狱火英雄的技能会灼烧目标脚下的地板5秒，对目标造成额外的175%伤害
3召唤使：召唤物增加40%生命值与持续时间
2影：对局开始的5秒内提升50%的伤害，【影】单位参与击杀后刷新羁绊效果持续时间
2游侠：游侠每三秒有30%的几率获得双倍攻速，持续三秒
核心英雄及装备推荐
荆棘之兴-婕拉：
鬼书(大棒+腰带)、
炽天使(眼泪+眼泪)、
帽子(大棒+大棒)
皎月女神-黛安娜：
绿叉(反曲弓+锁子甲)、
龙牙(斗篷+斗篷)
解析：这套阵容需要赌。前期皎月女神和荆棘之兴来得多的话可以玩。打完石头人后开始搜卡，留皎月女神、荆棘之兴、惩戒之箭和虚空先知这四张牌，皎月女神和荆棘之兴在5人口时尽量追到3星，谁先到3星谁先拿装备，8人口再补充牧魂人，两星的黑暗之女召唤出熊之后非常顶，也可以充当前排使用，质量起来之后几乎不虚任何阵容。
水晶剧毒掠食者
阵容组成
祖安狂人-蒙多、虚空遁地兽-雷克赛、祖安怒兽-狼人、深渊巨口-大嘴、瘟疫之源-老鼠、寒冰射手-艾希、水晶先锋-斯卡纳、永恒梦魇-魔腾
羁绊效果
3剧毒：剧毒单位的伤害会使敌方单位中毒，中毒单位施法所需蓝量增加50%
3掠食者：当目标血量低于25%时，掠食者会直接斩杀目标
2水晶：水晶英雄承受的单次伤害不会超过100
2游侠：每3秒有30%几率获得双倍攻速，持续3秒
2钢铁：钢铁英雄血量低于50%时，在2秒内免疫伤害
核心英雄及装备推荐
深渊巨口-大嘴：
卢登(大棒+眼泪)、
羊刀(大棒+反曲弓)、
飓风(反曲弓+斗篷)
水晶先锋-斯卡纳：
反甲(锁子甲+锁子甲)、
狂徒(腰带+腰带)，有条件可以双
反甲
解析：这套阵容在前中期非常猛。优先确保水晶先锋的装备，开局选秀拿腰带或者锁子甲。这套阵容依然是需要赌的，前期手上只留深渊巨口、祖安怒兽、水晶先锋和虚空遁地兽，打完石甲虫后开始用利息搜卡，4个掠食者都可以追3星，但是优先深渊巨口和水晶先锋。打完狼上6人口，有剧毒上剧毒，有水晶上水晶，后期蒙多可以换成炼金，搜到水晶拉克丝直接换下梦魇或者没有到三星的掠食者。
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