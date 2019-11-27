云顶之弈9.23版T1阵容海洋召唤法玩法详解 9.23版海洋召唤法阵容怎么玩

2019-11-28 09:56:34 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

云顶之弈9.23版海洋召唤法阵容怎么玩？相信不少小伙伴都很好奇这个阵容的玩法吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

9.23版T1阵容海洋召唤法玩法详解：

在云顶之弈9.23版本中，法师职业依旧非常的强势，可以配合多种阵容打出恐怖的输出。

前期优先使用森林进行打工，将防御性装备给大树，输出型装备给到妮蔻或者妖姬，之后可以完美衔接给泰坦或者火男。

在没有森林的情况下也可以使用海洋、法师等。在五人口时可以卡50的利息追梦三星吸血鬼，顺路追婕拉以及辛德拉，中期在拥有绿叉的情况下吸血鬼战斗力已经足够强力了。

利用利息升级人口，由于阵容4费卡有三张，因此不要浪费过多的经济在刷新上。有能力的话给安妮搭配法师之帽。后期主要输出点是火男，保护好火男。当所有英雄都升到2星时阵容质量相当高，对上剧毒和高质量影稍显弱势，调整站位吃鸡率还是很高的。

前期装备给到吸血鬼，有条件的话做出法师之帽给到安妮，一次两只熊效果谁用谁知道。后期的输出装备通通给到火男，火男在海洋体系里是最优秀的输出。

海洋召唤法站位：

核心英雄及装备推荐：