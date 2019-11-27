《DOTA2》世外之争什么时候上线 世外之争上线时间详览

2019-11-27 17:08:55 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

dota2全新版本世外之争即将上线，其中将更新两个全新的英雄虚无之灵和电炎绝手，并且信使系统将完全进行调整，那么就有很多小伙伴很好奇世外之争会在什么时候上线呢？下面小编就给大家带来了了具体的上线时间。

DOTA2世外之争什么时候更新

在今天凌晨，一名V社的员工在Reddit上透露了世外之争的版本更新时间为：下周二(美国西部时间)。如果消息属实的话，我们中国玩家也将于下周三（12月4日） 凌晨或者早上迎来全新的Dota2版本。

在一个Reddit上询问更新时间的帖子里，这名叫做“cameron_dev”并且有着官方认证的用户做出了回答。也正是这名用户在此前放出了V社将在“Major结束后的一段时间里更新”的消息。应该说，该用户发布的消息具有一定的可信度。不过按照V社一贯的风格，也拿不准会出现什么意外情况导致更新延后 ，不过更新总归是快要来了。