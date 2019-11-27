《动物园之星》动物福利有什么用 动物福利作用详解一览

2019-11-27 17:06:09 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

在《动物园之星》游戏中，玩家可以清楚看到动物们的需要，而这些关系到动物们的福利，还是有很多小伙伴不知道动物福利有什么用，这里就是关于《动物园之星》动物福利作用介绍的攻略，希望能够帮到大家。

动物福利作用介绍

你的动物福利越好，游客越开心。他们越开心，你越有钱。你的动物不开心，你就没钱。

就是这么简单。