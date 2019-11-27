《动物园之星》怎么赚钱 终极赚钱方式详解一览

2019-11-27 17:04:30 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

金钱可以帮助玩家更好地维护动物园，捐款箱，门票，动物售卖都是赚钱的方法，那么我们应该怎么快速赚钱呢？很多小伙伴都不知道吧，一切尽在《动物园之星》终极赚钱方法分享，不妨和牛游戏小编一起来探寻答案!

终极赚钱方法分享

很简单，饮品店直接不要钱，厕所50块一位，商贩是需要多于商店的，为了维持店开着，替换休息。