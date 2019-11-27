《魔兽世界怀旧服》你自己的机械雪人怎么做 任务流程详解一览

2019-11-27 16:36:12 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

冬泉谷是魔兽世界怀旧服后期的练级和任务地点之一，这里有着很多有趣的任务，那么你自己的机械雪人任务具体应该怎么做呢？很多小伙伴都不知道吧，下面小编就给大家带来了相关任务你自己的机械雪人的攻略，一起来看看吧!

魔兽怀旧服你自己的机械雪人任务介绍

要求等级：55

阵营要求：联盟/部落

接取任务：乌米(冬泉谷)

完成任务：乌米(冬泉谷)

任务需求：无

任务完成

嘿!你知道吗?!你也是个工程师!所以，既然你帮我教训了我的朋友，我就要教你如何制作专属於你的机械雪人!这样就会有源源不断的乐趣，你还可以吓吓你想吓的人!不过你要先收集到

制作的零件。

你说如何，(玩家)?你想知道制作机械雪人的秘密吗?