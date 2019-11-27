魔兽世界怀旧服守护秘密怎么完成？守护秘密任务地点说明

魔兽世界怀旧服是目前玩家比较关注的一款游戏，游戏中有许许多多的任务，守护秘密就是游戏中的任务之一，那么各位小伙伴们知道守护秘密怎么完成吗？接下来91小编和大家一起分享一下守护秘密任务地点说明。
魔兽怀旧服守护秘密任务介绍
守护秘密任务一、
要求等级：52
阵营要求：部落
接取任务：蓝羽项链(冬泉谷枭兽掉落)
完成任务：特鲁尔·法贝恩(费伍德森林)
任务需求
把蓝羽项链交给血毒岗哨的特鲁尔·法贝恩。
需要提供：蓝羽项链
任务描述
你不清楚这条从你刚刚杀掉的那头枭兽身上拿到的项链究竟有什么重要的价值。它闪着奇特的光芒，时亮时暗。
特鲁尔·法贝恩也许对此更有了解，因为他对枭兽可谓了如指掌。也许你应该向他咨询一下。
任务返回
你是要汇报另一项任务的进展吗?
任务完成
一项重要的发现?
任务奖励
收益：经验:3200XP(满级可获得19银20铜)
+75奥格瑞玛声望
守护秘密任务二、
要求等级：52
阵营要求：部落
接取任务：特鲁尔·法贝恩(费伍德森林)
完成任务：纳拉·蛮鬃(莫高雷)
任务需求
把蓝羽项链交给纳拉·蛮鬃。
需要提供：蓝羽项链
任务描述
我确实比你更了解冬泉谷的枭兽，但是我不太了解它们所使用的魔法。我知道谁可以告诉你有关这条项链的更多信息。
雷霆崖的纳拉·蛮鬃是这方面的专家，去问问她吧。祝你好运，(玩家)。
任务返回
我能帮你什麽忙吗，(玩家)?
任务完成
这条项链中所蕴含的能量，(玩家)……我相信它只有一个来源。
<纳拉闭上眼睛，然後沉默了一会儿。>
枭兽以前并不是这样的，它们被误导了，堕落了。它们曾经肩负着神圣的使命─夜精灵的女神伊露恩创造了这种生物，让它们守护她的圣地。
虽然这听起来与现在的局面并没有什麽关系，但我希望你看得更深一些。
总有一天，你会理解的。谢谢你把这个交给我，(玩家)。
任务奖励
你可以从下列奖励中选择一样：
海泉护腕
闪亮的臂甲
收益：经验:6400XP(满级可获得38银40铜)
+250雷霆崖声望
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