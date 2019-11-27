云顶之弈9.23云霄剑士流阵容解析 云顶之弈9.23云霄剑士流玩法介绍

2019-11-27 14:33:17 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

云顶之弈9.23云霄剑士流要怎么玩呢？不是很清楚的小伙伴下面小编给大家带来了云顶之弈9.23云霄剑士流玩法介绍。

云霄剑士流

阵容解析：

站位推荐：

核心羁绊：

核心装备：

飓风这件装备可以给予轮子妈夸张的蓝量技能速度，进而轻松放出大招，打出巨量AOE。配合沉默刀和缴械刀可以让敌人原地罚站很久!

无尽之刃同样是这套阵容的核心装备。一定要给新版本强势崛起的刺客螳螂，轮子妈AOE压低血线，螳螂挨个收割即可。

玩法简析：

这套阵容输出纯输出暴力阵容。相当于刺客阵容的一个变种。沙漠羁绊在新版本的震撼登场让纯输出阵容有了更高的上限。前期可以利用森林德鲁伊阵容过度。如果这一局是风属性强化那么奇亚娜一定不要错过。之后凑出亚索+轮子妈双剑士+螳螂的双沙漠羁绊。输出十分爆炸。之后安心省人口，找到后期核心风女，劫和剑圣最大化爆发伤害即可。值得注意的是，螳螂专职成剑士可以获得四剑士羁绊!伤害显著提升。