LOL黎明使者奈德丽怎么样？黎明使者奈德丽特效一览

云顶之弈有许多阵容玩法，其中s2赛季中的石头人主c阵容要怎么搭配呢?想必还有许多小伙伴不清楚吧，下面91小编给大家分享一下石头人主c阵容搭配推荐啦!s2石头人主c阵容怎么搭配阵容一览：岩雀、吸血鬼、石头人、锤石、小法、辛德拉、火男、娜美。阵容羁绊法师(6)：法师有100%的几率在施放完技能后再施放一

2019-11-27 | 0