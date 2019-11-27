​魔兽世界怀旧服血色学者之帽怎么做？血色学者之帽任务完成方法介绍

2019-11-27 14:24:30 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

魔兽世界怀旧服是目前玩家比较关注的一款游戏，游戏中有许许多多的任务，血色学者之帽就是游戏中的任务之一，那么各位小伙伴们知道血色学者之帽怎么做吗？接下来91小编和大家一起分享一下血色学者之帽任务完成方法介绍。

魔兽怀旧服血色学者之帽任务介绍

要求等级：57

阵营要求：联盟/部落

接取任务：玛雷弗斯的目录(冬泉谷)

完成任务：玛雷弗斯·暗锤(冬泉谷)

任务需求

为了制造血色学者之帽，你必须将下列物品交给玛雷弗斯·暗锤：1块比斯巨兽的皮，5根磨损的憎恶缝合线，8块奥术水晶，5根魔化红线。

另外你还必须支付50金币的制作费用。

需要提供：比斯巨兽的皮*1、磨损的憎恶缝合线*5、奥术水晶*8、魔化红线*5、50金币

任务描述

一顶你从未见过的帽子。我们熟练的工匠将使用比斯巨兽的皮制造出最漂亮华美的、每个施法者都梦寐以求的帽子!

另外还需要三百个金币的制作费用和下面列出的制造材料：

*比斯巨兽的皮。

*磨损的憎恶缝合线。

*奥术水晶。

*魔化红线。

任务返回

除非你收集到了我要的东西，否则你就是在浪费我的时间。

任务完成

这真令人惊讶!你一定花了好几周时间才收集到这些东西……你是怎麽找到比斯巨兽的皮的?

戴上帽子吧，(玩家)!

任务奖励

你可以获得：血色学者之帽