云顶之弈9.23版掠食飞升流阵容怎么玩 9.23版本最强上分阵容推荐

2019-11-27 13:09:36 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

云顶之弈9.23版掠食飞升流阵容怎么玩？但是很多小伙伴都不知道这个阵容的搭配方法，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

9.23版本最强上分阵容推荐：



【阵容】大嘴，狼人，挖掘机，鳄鱼，梦魇，螳螂，蒙多，炼金

【羁绊】3掠食3剧毒2钢铁2沙漠1药剂师

【装备推荐】

大嘴：电刀，例子火花，电刀/羊刀

鳄鱼：龙牙，绿叉，狂徒

梦魇：羊刀，无尽，杀人剑

【阵容特点】这是一套赌狗转运营的究极上分阵容，强度巨高，掠食者的残血斩杀配合3剧毒，完克版本强势阵容地狱召唤法海和影召唤。这套亮点在D牌思路以及容错高，没鳄鱼可以用皎月代替，挖掘机和梦魇可以换蝎子和寒冰，下限也能混个烂分。而且铲子利用率也很高，可以给鳄鱼刺客刀，凑成三刺客;也可以给螳螂狂战斧，凑成三狂战。

【D牌口诀】3D4D6前D，6后卡钱D，1费3星上8D。

【前期思路】需要赌的牌，大嘴，狼人，鳄鱼(皎月)，挖掘机(蝎子)，升4前搜一波，装备优先给大嘴配电刀例子火花，然后上5前再搜一波，一般来说，一个三星就能帮我们暂时锁血了。如果皎月或蝎子前期很多，也可以赌，用来代替鳄鱼和挖掘机。

【中期思路】5人口存经济，一般有一个三星，大嘴有核心装备就能锁血了，上6之后卡着50块利息，把1费的牌都追三了。

【后期思路】卡着利息上7，白嫖蒙多，老鼠，要是选秀能拿到炼金，那么几乎无敌了。否则卖血上8找炼金，后期注意防吹风防刺客，吹风可以用炼金来吃，基本就等着吃鸡吧。

【地形分析】

火：优势场地，火坑对刺客和掠食者的增幅是极其显著的，前期可以给大嘴，后期给梦魇或螳螂;

水：劣势场地，当前版本法海T1，搭配海洋场地如鱼得水，可以瞬间秒后排，同时云雀加强，切记不能让大嘴蹲水坑，那是真的坑呀。

风：优势场地，尽管冰拳削弱，依旧很强，闪避增幅可以让大嘴有更多的输出时间，很强;

土：稍微劣势的场地，土坑可以养出很肉的前排，掠食者比较怕血量高的棋子，相对不利。

【克制分析】这套阵容打法海和影召唤有天然优势，赌刺和剑刺站位或绿叉即可克制，目前最怕的是同行，阵容要吃鸡，大嘴三星少不了。

【站位细节】大嘴中间底格子，蒙多和狼人左右底格防刺客，鳄鱼炼金挖掘机顶前排，螳螂和梦魇站地形格。时刻防吹风和刺客。