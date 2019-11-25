魔兽世界怀旧服火元素入侵点在哪 怀旧服火元素入侵点位置坐标介绍

2019-11-27 12:52:05 来源：91单机游戏 编辑：十一

许多小伙伴都想知道魔兽世界怀旧服火元素入侵地点在哪?想必还有许多小伙伴不清楚吧，下面91小编给大家分享一下魔兽世界怀旧服火元素入侵位置坐标详细介绍啦!

魔兽世界怀旧服火元素入侵位置坐标一览

元素入侵开始的时间是12月10日，届时地图上特定的位置元素的刷新速度以及刷新量会大大提升。

并且在指定区域会刷新元素首领，击杀它可以掉落专属装备，击杀首领之后一段时间的刷新速度将不再加快。

火元素入侵的地点位于火羽山，安戈洛环型山的正中心。

届时玩家可以在这里大量刷火元素来获得火焰精华。

不管是自己用还是拍卖卖出去收益都很高的。

86现在区的价格现在大概是一个6G左右。

火元素入侵首领信息

火元素入侵的首领是火焰男爵查尔，他是一个绿色的邪能火元素，身边还会跟着两个跟班。

血量虽然不多，但是还是推荐组队进行挑战，它掉落火焰精华的概率非常高，而且还会掉落专属的武器。

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