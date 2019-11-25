魔兽世界怀旧服水元素入侵点在哪 怀旧服水元素入侵点位置坐标介绍

2019-11-27 12:21:08 来源：91单机游戏 编辑：十一

许多小伙伴都想知道魔兽世界怀旧服水元素入侵地点在哪?想必还有许多小伙伴不清楚吧，下面91小编给大家分享一下魔兽世界怀旧服水元素入侵位置坐标详细介绍啦!

魔兽世界怀旧服水元素入侵位置坐标一览

元素入侵开始的时间是12月10日，届时地图上特定的位置元素的刷新速度以及刷新量会大大提升。

并且在指定区域会刷新元素首领，击杀它可以掉落专属装备，击杀首领之后一段时间的刷新速度将不再加快。

水元素入侵的地点位于冬泉谷，永望镇的西北方。

届时玩家可以在这里大量击杀水元素来掉落水之精华。

不管是自己用还是拍卖卖金币收益都相当之高的。

86现在区的价格现在大概是一个10G左右。

水元素入侵首领信息

水元素入侵的首领是泰比斯蒂亚公主，他是一个蓝色的巨型水元素，身边还会跟着两个水元素护卫。

伤害非常高，到达了800-1000左右的秒伤，强烈推荐组队进行挑战，它掉落水之精华的概率非常高，而且还会掉落专属的项链，还有制皮雷暴手套的图纸。

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