云顶之弈s2石头人主c阵容搭配推荐 s2石头人主c阵容搭配攻略详解

云顶之弈有许多阵容玩法，其中s2赛季中的石头人主c阵容要怎么搭配呢?想必还有许多小伙伴不清楚吧，下面91小编给大家分享一下石头人主c阵容搭配推荐啦!
s2石头人主c阵容怎么搭配
阵容一览：岩雀、吸血鬼、石头人、锤石、小法、辛德拉、火男、娜美。
阵容羁绊
法师(6)：法师有100%的几率在施放完技能后再施放一次。
海洋(4)：每4秒为队友回复25点法力值。
山脉(2)：战斗开始时随机赋予一个友军1500点的护盾。
守护神(2)：守护者们提升125%的护甲。
核心英雄：石头人在这个阵容当中起到很关键的作用，转职法师以后不但可以凑齐法师羁绊，而且石头人的大招在团战当中也是重要的团控，如果能够多次释放还是很容易帮助队伍取得胜利的。
推荐装备：吸血鬼需要狂徒来帮助他增加回复能力，而火男作为后排的主力输出可以选择鬼书和帽子来提升伤害。石头人则是需要出一个复活甲在团战提升生存能力，法师之帽帮助他转职魔法师。
思路玩法：秀时不要错过金铲子，前期可以选择2海洋3法师的羁绊过渡，中期注意要收集到火男作为后排核心。石头人在这套阵容当中扮演着关键角色，可以用法师之帽来帮助他转职，从而在6法的加持下多次放出大招，控制与输出全部拉满。
以上就是小编为大家带来的关于云顶之弈s2石头人主c阵容搭配攻略分享啦!
云顶之弈怎么搭配影召唤地狱火阵容？但是很多玩家都不知道这个阵容的搭配方法，这边91手游网小编给大家介绍下吧！影召唤地狱火阵容搭配教学：影召唤地狱火阵容怎么搭配？核心英雄：这里我们同样选择5英雄组成4地狱火3召唤使2影2游侠羁绊帮助体系过度，这套过度体系羁绊偏重输出，需要注意召唤使羁绊的获取，召唤使羁
足球经理2020是目前玩家比较关注的一款游戏，很多玩家都喜欢这款游戏，那么各位小伙伴们知道足球经理2020怎么赚钱吗？接下来91小编和大家一起分享一下快速赚钱方法介绍。足球经理2020新手赚钱方法一览德甲赚联赛排名奖励，西甲，英超赚转播。意甲比较难赚。其余的就是赞助费。几个豪门赞助费都很高的。而且都
狙击手幽灵战士契约是目前玩家比较关注的一款游戏，很多玩家都喜欢这款游戏，那么各位小伙伴们知道狙击手幽灵战士契约中文怎么设置吗？接下来91小编和大家一起分享一下设置中文方法一览。中文设置方法一览大家是不是浏览了设置中的所有内容，却没有发现如何更改语言。所以大多数人都有同样的问题，那就是只能英语游戏。设
精灵宝可梦剑盾是目前玩家比较关注的一款游戏，火之石是游戏中很重要的道具，那么各位小伙伴们知道宝可梦剑盾火之石怎么得吗？接下来91小编和大家一起分享一下火之石获得途径说明。火之石位置一览火之石位置：前往机擎河岸的旷野地带，然后向着地图中红色箭头的位置前进，要路过河岸旁边的桥，之后从左往右走，可以看到一
宝可梦剑盾是目前玩家比较关注的一款游戏，很多玩家都喜欢玩这款游戏，那么各位小伙伴们知道宝可梦剑盾无极汰那怎么样吗？接下来91小编和大家一起分享一下无极汰那属性介绍。无极汰那可学习招式一览No.890无极汰那ムゲンダイナEternatus属性：毒、龙分类：超极巨宝可梦特性：压迫感隐藏特性：-身高：20
足球经理2020是目前玩家比较关注的一款游戏，很多玩家都喜欢玩这款游戏，那么各位小伙伴们知道足球经理2020球员购买怎么选吗？接下来91小编和大家一起分享一下最佳球员购买推荐。足球经理2020必买球员推荐1.佩莱格里(摩纳哥)佩莱格里仍然会是FM20里的超级锋霸，不过由于上赛季的伤病，有那么点可能潜
云顶之弈9.23版怎么玩法劫阵容？相信不少小伙伴都不知道这个阵容的玩法技巧吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！9.23法劫玩法详情一览：云顶之弈9.23版本的平衡对劫造成了一定的影响，但是在新版本中以劫为核心的阵容依旧强势。其实拼多多劫的精髓在于不挑食，给什么玩什么，根据当场的元素和装备掉落
宝可梦剑盾伽勒尔地区商店卖什么道具?很多玩家不知道在宝可梦剑盾伽勒尔地区店铺中有些什么道具可以买，下面小编为大家带来了宝可梦剑盾伽勒尔地区商店售卖道具汇总，感兴趣的玩家一起来看看吧。宝可梦剑盾伽勒尔地区商店售卖道具汇总以下为[剑版][伽勒尔地区]的购物指南1、原则上所有能购买的物品都会收录，但下列物
宝可梦剑盾金色王冠怎么获得?金色王冠是宝可梦剑盾游戏中100级宝可梦的所有能力值全部提升至最大的道具，非常的稀有，很多玩家都不清楚获取方法，也不知道怎么使用，下面小编带来了宝可梦剑盾金色王冠获得及使用方法，一起来看看吧。宝可梦剑盾金色王冠金色王冠作用·将宝可梦的所有个体值提升至最大金色王冠可以通过【
《宝可梦：剑盾》是任天堂发行的游戏。《宝可梦：剑盾》2019年11月15日登陆NS平台，支持日语、英语、简体，繁体中文等语言。在宝可梦剑盾中有一种十分特殊的神奇宝贝：沙奈朵。那么沙奈朵要在哪里获取呢?下面就让小编带大家来看看吧~沙奈朵的身体是白色的，看起来像穿着优雅的舞蹈晚礼服一样，裙摆内侧是绿色的