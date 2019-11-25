云顶之弈s2石头人主c阵容搭配推荐 s2石头人主c阵容搭配攻略详解

2019-11-27 11:10:23 来源：91单机游戏 编辑：十一

云顶之弈有许多阵容玩法，其中s2赛季中的石头人主c阵容要怎么搭配呢?想必还有许多小伙伴不清楚吧，下面91小编给大家分享一下石头人主c阵容搭配推荐啦!

s2石头人主c阵容怎么搭配

阵容一览：岩雀、吸血鬼、石头人、锤石、小法、辛德拉、火男、娜美。

阵容羁绊

法师(6)：法师有100%的几率在施放完技能后再施放一次。

海洋(4)：每4秒为队友回复25点法力值。

山脉(2)：战斗开始时随机赋予一个友军1500点的护盾。

守护神(2)：守护者们提升125%的护甲。

核心英雄：石头人在这个阵容当中起到很关键的作用，转职法师以后不但可以凑齐法师羁绊，而且石头人的大招在团战当中也是重要的团控，如果能够多次释放还是很容易帮助队伍取得胜利的。

推荐装备：吸血鬼需要狂徒来帮助他增加回复能力，而火男作为后排的主力输出可以选择鬼书和帽子来提升伤害。石头人则是需要出一个复活甲在团战提升生存能力，法师之帽帮助他转职魔法师。

思路玩法：秀时不要错过金铲子，前期可以选择2海洋3法师的羁绊过渡，中期注意要收集到火男作为后排核心。石头人在这套阵容当中扮演着关键角色，可以用法师之帽来帮助他转职，从而在6法的加持下多次放出大招，控制与输出全部拉满。

以上就是小编为大家带来的关于云顶之弈s2石头人主c阵容搭配攻略分享啦!