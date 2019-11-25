云顶之弈可变阵容搭配攻略 云顶之弈可变阵容搭配推荐详解

云顶之弈有许多阵容玩法，其中可变阵容要怎么搭配比较好呢?想必还有许多小伙伴不清楚吧，下面91小编给大家分享一下可变阵容搭配推荐啦!
云顶之弈可变阵容怎么搭配
阵容搭配一
阵容构成：3云霄4剑士2沙漠2钢铁3刺客2秘术。
阵容成员：魔腾、希维尔、雷克塞、易、奇亚娜、亚索、迦娜、卡兹克。
前期开局：克格莫、雷克塞、斯卡纳。
中期过渡：希维尔、魔腾、亚索、亚托克斯、奇亚娜、雷克塞、卡兹克。
装备推荐：
魔腾：破败王者之刃、鬼索的狂暴之刃、无尽之刃。
希维尔：折剑者、蜥蜴长老之赐、肃静。
阵型站位：
阵容搭配二
阵容构成：4沙漠6剑士2云霄2秘术1大元素使
阵容成员：雷克顿、亚托克斯、亚索、迦娜、卡兹克、阿兹尔、希维尔、拉克丝。
前期开局：奥恩、亚索、内瑟斯。
中期过渡：亚索、雷克顿、阿兹尔、希维尔、亚托克斯、卡兹克、迦娜。
阵型站位：
阵容搭配三
阵容构成：4影1大元素使6光2秘术2游侠2剑士
阵容成员：贾克斯、约里克、易、薇恩、千珏、亚托克斯、索拉卡、拉克丝。
前期开局：薇恩、贾克斯、内瑟斯。
中期过渡：薇恩、贾克斯、千珏、约里克、内瑟斯、马尔扎哈、亚托克斯。
装备分配：
薇恩：鬼索的狂暴之刃、卢安娜的飓风、巨人杀手。
千珏：鬼索的狂暴之刃、光之护符、炽天使之拥。
贾克斯：冰脉护手、救赎。
约里克：守护天使、救赎。
易：窃贼手套。
阵容站位：
以上就是小编为大家带来的关于云顶之弈可变阵容搭配推荐分享啦!
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