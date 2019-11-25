云顶之弈可变阵容搭配攻略 云顶之弈可变阵容搭配推荐详解

云顶之弈9.23版怎么玩法劫阵容？相信不少小伙伴都不知道这个阵容的玩法技巧吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！9.23法劫玩法详情一览：云顶之弈9.23版本的平衡对劫造成了一定的影响，但是在新版本中以劫为核心的阵容依旧强势。其实拼多多劫的精髓在于不挑食，给什么玩什么，根据当场的元素和装备掉落

2019-11-25 | 0