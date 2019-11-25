lol海克斯紫色宝石什么时候返还 lol海克斯宝石返还时间一览

2019-11-27 11:03:53 来源：91单机游戏 编辑：十一

之前全价兑换的海克斯皮肤的小伙伴都很后悔，许多小伙伴都在问海克斯宝石之后会返还吗?想知道的小伙伴赶快来和91小编一起看一下海克斯宝石返还的具体时间吧!

海克斯宝石返还时间

在2019年11月10日当日至2019年11月20日23点59分期间进兑换过海克斯皮肤的玩家，将会获得所消耗紫色宝石50%的返还(6个月以内新道具除外)。

返还宝石预计将于11月28日23点59分前到账(具体到账以实际情况为准)。

“FPX夺冠庆典活动十：紫色宝石半价兑换”活动即将限时开启，召唤师们可以在2019年11月29日10:00至2019年12月2日9:59活动期间以半价形式兑换喜爱的海克斯皮肤道具(6个月以内新道具除外)。

以上就是小编给大家带来lol海克斯紫色宝石的具体返还时间了，大家拿到宝石还可以兑换半价皮肤!