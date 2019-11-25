宝可梦剑盾怎么获得不变石 不变石获得途径详解

2019-11-27 10:48:40 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

宝可梦剑盾怎么获得不变石？但是很多小伙伴都不知道这个道具的获得方法，下面就跟着91手游网小编来看看吧！

不变石获得途径详解：

《宝可梦：剑盾》是任天堂发行的游戏。《宝可梦：剑盾》 2019年11月15日登陆NS平台，支持日语、英语、简体，繁体中文等语言。在《宝可梦：剑盾》剑盾中孵蛋需要特定道具：不变石。

不变石的作用

携带该道具的宝可梦生蛋时，子代的性格会遗传自携带者。

不变石获取方式

1.前往草系道馆所在的镇子，在道馆大门口右转

在道馆旁边的石堆可以获得道具不变石

2.挖矿获得

前往旷野地带培育屋旁边找到NPC挖矿两兄弟，500瓦特挖一次有几率获得道具不变石