魔兽世界怀旧服诺格弗格药剂任务怎么做 诺格弗格药剂任务详细通关攻略

2019-09-23 18:28:10 来源：91单机游戏 编辑：十一

魔兽世界怀旧服上线快一个月了，其中诺格弗格药剂任务要怎么做呢?还不知道的小伙伴，赶快来和91小编一起瞧瞧魔兽世界怀旧服中诺格弗格药剂任务详细通关攻略吧！

魔兽世界诺格弗格药剂任务怎么做

那个任务链的第一个任务叫口渴的地精，在塔纳利斯加基森的一个地精NPC那接的，需要收集一个饱满的露水腺。完成之后会有后续，就像上面说的一样，做完之后他会奖励你几瓶药水，你也可以继续在他那买药水，很简单的几个任务。

任务等级: 49 要求等级: 44

所属地区: 塔纳利斯 阵营要求:两者

开始: 马林·诺格弗格 结束: 马林·诺格弗格

任务难度: 44 49 59

任务需求

马林·诺格弗格让你在他制成药剂之后再去找他。

任务描述

现在，把这些粉末和露水混合在一起。

等会儿再回来找我……那时我应该已经完成效力惊人的诺格弗格药剂了!

任务完成

喝下这个!效果绝对一流!!

我就知道我有这方面的天份……哦，我要再次对你表示感谢，感谢你给我的帮助，不过请往边上站一点好吗?你妨碍我做生意了!我要靠效力惊人的诺格弗格药剂挣几百万，几百万!等我有钱了……

什麽?斯普琳科说我欠她一个人情?哦，这个斯普琳科，真会开玩笑!

任务奖励

你可以获得：

诺格弗格药剂× 5

收益：

金钱奖励: 70