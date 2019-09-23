魔兽世界忠诚者的装备任务怎么做 忠诚者的装备任务技巧分享

2019-09-23 17:33:51 来源：91单机游戏 编辑：msc

魔兽世界怀旧服忠诚者的装备任务需要玩家等级达到60级才可以接取的任务，此任务完成后报酬非常的丰厚，可以选择一件紫色的装备，可以说是必做的任务了。下面极速下载站小编为大家带来忠诚者的装备任务详细的流程攻略，希望可以帮助到那些不知道如何完成的游戏玩家们。

忠诚者的装备任务攻略

后勤任务里会随即出一个任务，终极伪装需要暗影皮X1，缝合线X3，目光衣服1之后就能得到印记了。

任务需求

干得好，(玩家)。请接受这份来自塞纳里奥议会的礼物，朋友!

任务描述

(玩家)，你在与敌人作战、提供后勤补给和执行战略任务之后获得的徽章并不只是用来炫耀的。

希望你还保留着它们。作为对你的鼓励，我想要奖励你一些只有塞纳里奥议会最亲近的盟友才能获得的东西。

任务返回

你完成必要的任务了吗，(玩家)?

任务完成

做的好，(玩家)。请接受这个代表塞纳里奥议会的象徵。这是你应得的，朋友!