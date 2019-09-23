魔兽世界怀旧服亲爱的纳塔莉亚怎么做 亲爱的纳塔莉亚技巧路线分享

2019-09-23 17:33:19 来源：91单机游戏 编辑：msc

魔兽世界怀旧服中有一个亲爱的纳塔莉亚的精英任务，需要玩家寻找纳塔莉亚的下路，作为60级才能够接取的任务，难度还是有一点点的，很多新手玩家都不知道怎么做，下面极速下载站小编为大家带来亲爱的纳塔莉亚任务详细的流程攻略，希望对各位游戏玩家们有所帮助。

魔兽世界亲爱的纳塔莉亚任务攻略

这个任务第一步是去说话，就是在铜须营地，有两个人!为什么你完不成，只有一个可能，你说不来话!首先不是点那个人就完成的，那个人出来的对话框的最后几行前是有一个白色的说话图样，你要一直点下去听他说完这个故事，明白吗?

任务需求

希利苏斯塞纳里奥要塞的指挥官玛尔利斯想要你询问铜须营地的矮人。你可以在塞纳里奥要塞以南找到铜须营地。 一旦你收集到有用的信息，就回到指挥官玛尔利斯那儿。

任务描述

我亲爱的纳塔莉亚走失了。 老实说，她失踪之前好几周都行为怪异。我不止一次看到她在四下无人时喃喃自语。她坚持说什么自己是对的，坚持继续自己的研究。 我最后一次见她的时候，她正朝着南边的铜须营地走去。

我的兵力非常薄弱，(玩家)。所以我想请你前往铜须营地，问问那些矮人。

任务返回

别浪费时间了，(玩家)!

任务完成

<指挥官玛尔利斯低头沉思。> 不管她是生是死，我一定要做对的事。一定要找到她。唉，我因职责在身不能离开这个前哨基地。你能再帮我一次吗，(玩家)?