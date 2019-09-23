魔兽世界怀旧服灰烬公爵任务怎么完成 灰烬公爵任务技巧奖励分享

2019-09-23 17:32:45 来源：91单机游戏 编辑：msc

灰烬公爵是魔兽世界怀旧服游戏中的一个精英任务，很多玩家在论坛上求助，不知道此任务如何完成。任务需要玩家召唤出灰烬公爵，并且将它击杀掉，很多玩家都不知道怎么召唤出灰烬公爵，下面极速下载站小编为大家带来详细的流程攻略，那些还不知道怎么完成的赶紧们，赶紧跟随小编一起了解下吧。

魔兽世界灰烬公爵任务攻略

在希利苏斯的三个暮光营地中都有风石的存在，玩家凑齐召唤仪式的材料后就可以召唤出不同难度的BOSS，击杀后一定几率掉落装备。与副本不同，在这里只要凑全材料就可以直接召唤BOSS，没有枯燥的杀小怪过程。

每个营地有两个次级风石，一个风石和一个强力风石，玩家穿戴以下物品后点击风石就可以进行召唤：

召唤次级风石BOSS所需材料：暮光信徒披肩+暮光信徒长袍+暮光信徒兜帽

召唤风石BOSS所需材料：暮光信徒身份勋章+暮光信徒披肩+暮光信徒长袍+暮光信徒兜帽

召唤强力风石BOSS所需材料：暮光贵族之戒+暮光信徒身份勋章+暮光信徒披肩+暮光信徒长袍+暮光信徒兜帽

任务需求

设法召唤并击杀灰烬公爵，然后向塞纳里奥要塞的唤风者梅恩?长角复命。

任务描述

暮光之锤和深渊议会之间的联系看来比我们想象的还要意义重大。

根据可靠情报，那个被称作灰烬公爵的元素领主将要策动暮光之锤对塞纳里奥要塞实施一次大规模的攻击。设法把他引诱出来，然后击杀他。

任务返回

你会在佐拉虫巢里找到塞纳里奥斥候艾泽奈尔。快，(玩家)!时间就是金钱。

任务完成

你的努力获得很大的赞赏，(玩家)。我要立刻察看这些侦察报告，去接你的下一个任务吧。