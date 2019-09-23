魔兽世界怀旧服战地任务怎么做 战地任务技巧指南

2019-09-23 17:32:12 来源：91单机游戏 编辑：msc

魔兽世界怀旧服战地任务是一个满级才能够接取的精英任务，任务需要玩家从克鲁格?碎颅拿到签过字的战地任务文件，不过一找他对话就会有攻击来临，克鲁格?碎颅一不小心就死掉了，很多玩家都不知道任务怎么完成，下面极速下载站小编为大家带来战地任务流程攻略，赶紧跟随小编一起了解下吧。

魔兽世界战地任务攻略

对话之后，有60的精英虫子攻击营地，这时营地的上尉会被叫出来。只要上尉不死，他就会给你签字，如果你是加血职业的话,会比较轻松，其他职业要在上尉死前搞定他就好了。

任务需求

向雷戈虫巢外的奥格瑞玛军团报到，从克鲁格?碎颅那里拿到签过字的战地任务文件，把它交给希利苏斯塞纳里奥要塞的唤风者卡尔东。

注意：给奥格瑞玛军团的士兵治疗或者施放增益法术会打开你的PvP标志。

任务描述

你好，(玩家)。在我为你布置更重要的任务之前，你需要首先完成一些常规的战地任务。 你可以在佐拉虫穴外找到克鲁格?碎颅的部队。 向他报到，然后拿着你完成任务的证明文件回到我这里来。那时我将会给你下达进一步的指令。

哦，别忘了离铁炉堡军团远一些。由于联盟和部落的志愿兵之间摩擦不断，我们被迫把他们分开来。

任务返回

你已完成你的战地任务了吗，(玩家)?你可以在雷戈虫巢外面找到劈颅队长。

任务完成

看的出来克鲁格不常使用文书工作。他用异种的鲜血签署这份文件! 很好，(玩家)。我安排了一连串适合(玩家)技能的任务给你。 有你和像你一样的人继续努力，我们的敌人很快就会被击垮!