魔兽世界怀旧服小巧的商人任务怎么做 小巧的商人任务技巧指南

2019-09-23 17:31:10 来源：91单机游戏 编辑：msc

魔兽世界怀旧服小巧的商人是一个满级才能够接取的精英任务，需要玩家在冬泉谷南部的暗语峡谷入口附近找到一个商人，在它哪里买恶魔元素之杖，不过很多玩家都不知道这个小巧的商人NPC到底在什么地方，下面极速下载站小编为大家带来详细的流程攻略，赶紧跟随小编一起看看吧。

魔兽世界小巧的商人任务攻略

小巧的商人在冬泉的暗影峡谷 进门口40码距离右手边的一个山坡，上去有个洞，洞里就是

出现地点：<59,78>,<59,79>,<59,77>,<60,77>,<59,75>,<60,73>

任务需求

到冬泉谷南部的暗语峡谷入口附近去，在那里的一处洞穴内的某个小鬼那里购买一根恶魔元素之杖，并把它交给加基森的穆克斯?玛纳斯卡波。

任务描述

那个核心可以提供足够的岩浆来驱动我们的装置，现在我们只需要制造一根耐性足够，不会被熔掉的导流棒来引导能量就可以了!

我曾在冬泉谷见过一个贩卖各类奇特货物的小鬼。他似乎有一根由某种元素制成的棒子，应该就是最完美的了。现在我真想抽自己的耳光，为什么当初没有买下它。

他就住在暗语峡谷入口附近的一处洞穴里。看看你能不能找到他吧!

记住，超过40金币就别要了，这是他过去给我开的价!

任务返回

你找到暗语峡谷里的小鬼了吗?

任务完成

你办到了!这支棍棒非常完美。现在把所有东西放在一起……