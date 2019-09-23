逆水寒江湖风雨事6人副本怎么打 逆水寒江湖风雨事6人副本打法攻略

2019-09-23 16:55:50 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

逆水寒网游中江湖风雨事6人副本小伙伴们应该怎么去打呢?接下来就让小编来为大家讲解下逆水寒江湖风雨事6人副本攻略一览介绍吧，感兴趣的小伙伴们速来围观吧~~

逆水寒江湖风雨事6人副本攻略：

1、目前包括新的挑战型6人副本【风尽扬州】和【毁诺危局】，以及回炉重做的【水啸钱塘】和从“日常4本”中移除并调整过后的【驰援云起台】。



2、轮换开启：【江湖风雨事】系列周常副本采用轮换机制，每周可挑战4个当中的2个副本。

本次更新后，开放【水啸钱塘】和【风尽扬州】，9月22日(本周日)0点周CD刷新后，开放【驰援云起台】和【毁诺危局】。

3、副本前置支线任务同步开启：【寒山无燕】(【风尽扬州】)和【祸起花石纲】(【毁诺危局】)，可在【任务-山雨欲来】中查看。

4、副本奖励：

包含“双英雄本”全部的奖励，如：装备掉落、技能经验、技能卷轴、日课点等;

还将额外产出：武林威望、【乾坤丹】、【百炼令】、【寒光令(≥70级可获得)】和活跃度等;

【风尽扬州】的首领【凤还巢】还有几率掉落永久背部挂饰【凤栖金缕】。

5、难度区分：新周常副本分为普通难度和英雄难度，不同难度共享次数限制，英雄难度在挑战性强的同时也有更丰厚的奖励。

6、进本条件：≥50级可参与普通难度，≥69级可参与英雄难度，需5-6人组队参与。

7、可通过青崖书首页的【推荐活动-江湖风雨事】查看副本接引NPC。

8、【元宝幸运丹】提供的掉落加成，由双英雄本替换为江湖风雨事系列副本