逆水寒金秋全服狂欢活动有哪些福利 逆水寒金秋全服狂欢活动福利介绍

2019-09-23 16:55:24 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

逆水寒ol网游中金秋全服狂欢活动都有哪些玩法和福利内容呢?接下来就让小编来为大家讲解下逆水寒金秋全服狂欢活动福利内容一览介绍吧，感兴趣的小伙伴们速来围观吧~~

逆水寒金秋全服狂欢活动福利内容：

活动时间： 9月27日0点-9月29日24点

整整三天时间里，为了庆祝两个新服加入《逆水寒》大家庭，全服在线交子奖励数额直接翻倍!这三天里，在线满2/3/4小时的玩家将分别可领取到8000/12000/20000交子。

活动内容：

而且每天首次领取在线交子奖励时，更有机会额外触发惊喜交子福袋奖励，福袋中能开出10万甚至是100万交子!

这三天中，全服紫装掉落概率全部提升10%，这个掉率提升和诸神之战获奖服务器获得的紫装掉率提升是叠加的。