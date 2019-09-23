新倩女幽魂花鸣空山时装活动怎么玩 花鸣空山时装自由交易活动介绍

2019-09-23 16:55:00 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

新倩女幽魂网游中花鸣空山时装自由交易活动都有哪些玩法和福利内容呢?接下来就让小编来为大家讲解下新倩女幽魂花鸣空山时装自由交易活动一览介绍吧，感兴趣的小伙伴们速来围观吧~~

新倩女幽魂花鸣空山时装自由交易活动：

活动时间： 2019年9月19日12:00—10月10日1:30

活动内容：

伏羲寄卖行开启期间，少侠可至易市的伏羲寄卖行使者伏宝儿处，寄售自己所拥有的花鸣空山时装以获得伏羲通宝;也可登录伏羲寄卖行，使用伏羲通宝购买寄卖行中其他少侠所寄售的花鸣空山时装。

活动过程中，少侠伏羲通宝的交易记录均可在伏羲通宝钱包交易记录中查看。