逆水寒风尽扬州副本怎么通关 逆水寒风尽扬州副本通关打法攻略

2019-09-23 16:54:11 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

逆水寒风尽扬州副本怎么快速通关?这是逆水寒新增的江湖风雨事6人副本之一，小编这里带来了逆水寒风尽扬州副本打法攻略，感兴趣的玩家们就一起来看看吧!

逆水寒风尽扬州副本打法攻略

开启时间：周四更新后可以第一次进入

BOSS介绍

凤还巢

凤血牙

副本背景

王小石和白愁飞二人寻不到温柔踪迹，冲动之下，在杭州大闹一场。幸而在侠士的帮助下，王白二人冷静下来。知情者说，温柔被掳至瘦马门总舵。现下，唯有深入虎穴，才能救回温柔。然而，瘦马门背后势力极大，总舵内高手如云，危险重重，谁也不知此行是吉是凶……

夜市千灯照碧云，高楼红袖客纷纷。可笙歌曼舞之下，不知藏了多少女子的血与泪……这一切，留待诸位侠士冲破此局。、