逆水寒毁诺危局副本怎么打 逆水寒毁诺危局副本打法技巧分享

2019-09-23 16:53:41 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

逆水寒毁诺危局副本怎么通关?这是逆水寒新增的江湖风雨事6人副本之一，小编这里带来了逆水寒毁诺危局副本打法攻略，感兴趣的玩家们就一起来看看吧!

逆水寒毁诺危局副本打法攻略

开启时间：本周日0点后第一次开放进入

BOSS介绍

苗八方

副本背景

自毁诺城被朝廷官兵攻破后，一部分毁诺城女子难舍家园，回到城中希望能重建，就在百废待兴之时，已经撤退的朝廷官兵竟又卷土重来。毁诺城本就遭受过一次炮火的摧折，如今已是新添疮痍、满目狼藉。

解救困局的方法只有一个，那就是咱们自在门弟子出马，亲自去拨开迷雾!



