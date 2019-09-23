云顶之弈约法三章阵容怎么玩 云顶之弈约法三章阵容搭配推荐指南详解

云顶之弈918版本中最强的吃鸡组合大概就是恶魔六换形师阵容了，想知道这套阵容怎么搭配怎么玩的小伙伴赶快来和91小编一起看看吧。
云顶之弈恶魔六换形怎么玩
阵容推荐：
阵容分析：在阵容中的乌鸦是具有三属性羁绊的棋子，而这三种属性分别是恶魔、帝国以及换形师，因此玩家使用乌鸦搭配的阵容比较多，而六换形的阵容比较吃乌鸦，若是乌鸦与蜘蛛配合使用，还能够形成双恶魔的阵容。
这一阵容的核心英雄是斯维因，该英雄是具有三属性的棋子，而且斯维因的实用范围非常的广。
乌鸦的出装是鬼书、狂徒、春哥，狂徒可以为团队提供更好的生命值加成，而春哥的开战容错率是非常高的。
在这一阵容中，玩家可以将龙女放在前排，而乌鸦的可以放在中间的位置，因此乌鸦不易被对手的第一套集火直接带走，乌鸦的进攻输出的效率也是非常高的。
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