cf影武者如何获得 cf影武者获取方式一览

2019-09-23 15:33:39 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

cf中影武者可以说是一款非常不错的霸气英雄角色了，cf影武者要怎么获取呢?相信有些小伙伴还不知道，那么下面小编给大家带来了影武者的获取方法介绍。

cf影武者怎么获得

说实话，就现在小编获得的情报来看仅仅也只是知道了会推出一个全新的女性影武者角色，至于这个影武者会具备怎样的角色属性和怎样的获得渠道，现在都不得而知。

不过按照小编的猜想，这个影武者的角色属性应该会和获得门槛成反比。据说在越南服中，影武者可以无视闪光弹的游戏效果，小编想我们国服游戏里面的影武者角色应该不会具有如此逆天的角色属性吧!当然，如果是具备一些传统的防闪、防雷、防摔这样的角色属性还是非常有可能的!

以上就是小编为大家带来的关于cf影武者获取方法介绍啦!