dnf黑暗诉求选哪个 dnf黑暗诉求选择一览

2019-09-23 15:23:17 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

dnf是一款动作类游戏，dnf中黑暗诉求选哪个会比较好呢?相信有些小伙伴们也都有在问，那么下面和小编一起来看看黑暗诉求选择推荐介绍。

dnf黑暗诉求选哪个

其实这个是可以升级用的的，必须是首饰三件或者特殊三件，要准备一些材料。正常全勤没金牌是升一把武器加一件首饰，狗托除外。升级完一套普雷首饰或者普雷特殊就可以分别黑暗诉求一次。普雷武器加首饰三件套，持续25S，CD80S 变大之后不能放技能。武器加上三件套有一个特效，6件套2个特效。

苍穹武器升级的叫夜语黑瞳，翻到的叫界·夜语黑瞳，你翻到的这个武器是界·夜语黑瞳，不能直接用苍穹武器来刻印，应该把苍穹武器在亚瑟那里升级成夜语黑瞳之后再刻印到翻的这个上面。如果苍穹武器打造不是很好的话，直接打造这个吧，就跟旋涡翻到超界一个道理。

以上就是小编为大家带来的关于dnf黑暗诉求选择推荐分享啦!