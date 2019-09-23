迸发2价格是多少？游戏特色玩法介绍

2019-09-23 13:51:43 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

迸发2是一款科幻类动作游戏，很多小伙伴们都想玩这款游戏，这款游戏是比较好玩的，那么各位小伙伴们知道迸发2价格是多少吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下游戏特色玩法介绍，希望能帮助到大家。

steam售价介绍一览

迸发2steam版国区售价为158元，美区售价为49.99美元，游戏可以提前预购，关于预购奖励大家可以移步这篇攻略：迸发2预购奖励一览

特色玩法

迸发2拥有更加强大多样的武器、装甲、能力、植入体和无人机来进一步塑造你的角色，这是一个更庞大、更多样、更雄心勃勃的世界。准备好迎接挑战了吗?你能否幸存并揭开游戏中的隐藏秘密?

硬核、残酷的近战格斗;

迎战致命敌人和体型庞大的boss;

砍断对手躯体部件，为己所用;

丰富的角色发展和自定义选项。

以上就是迸发2steam售价介绍一览的全部内容了，总体来说158的价格还是很诱人的，小伙伴们有多少会忍不住剁手呢。