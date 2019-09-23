渎神血瓶怎么增加？血瓶增加方法一览

2019-09-23 13:48:17 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

渎神是目前玩家比较关注的一款游戏，很多玩家都喜欢玩这款游戏，血瓶是游戏中很重要的道具，那么各位小伙伴们知道渎神血瓶怎么增加吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下血瓶增加方法一览，希望能帮助到大家。

血瓶增加方式说明

在游戏刚刚开始的时候只有两个血瓶，但是随着剧情不断的推进之后我们可以获得一些空的圣水瓶，这里就是增加血瓶必须的道具。

之后我们需要在地图中寻找一个流血的雕像，通过对话并且消耗一定的赎罪之泪就可以装满血瓶(也就是提高血瓶的上限)。

第一个雕像记得是在学上地图的最左边的一个房间里面。

在其他地图上也存在这种雕像，需要大家多多探索。

这篇渎神Blasphemous血瓶增加方式说明就到这里了，希望能够帮助到各位玩家。