黎明杀机怪奇物语dlc有哪些内容？怪奇物语dlc内容一览

2019-09-23 13:45:41 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

黎明杀机是目前玩家比较关注的一款游戏，很多玩家都喜欢玩这款游戏，那么各位小伙伴们知道黎明杀机怪奇物语dlc有哪些内容吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下怪奇物语dlc内容一览，希望能帮助到大家。

怪奇物语dlc新内容介绍

《怪奇物语》是《黎明杀机》推出的全新章节。《怪奇物语之章》包含一张新地图：霍金斯国家实验室的地下设施。新杀手是野性难驯的魔王。对抗魔王的逃生者不是一名，而是两名：坚强而有抱负的记者南茜·惠勒，以及当过高中运动健将又经常卷入麻烦的史蒂夫哈林顿。《怪奇物语之章》还包含两款专属外观道具：史蒂夫的磨损的卷袖衫和南茜的撕坏的运动衫。

那是20世纪80年代初，冷战实验与天真幻想彼此交织，怪异之事层出不穷。在印第安纳州霍金斯镇，有某项秘密实验正在进行中。当霍金斯国家实验室意外开启超维大门后，一群怪异生物从中蜂拥而出，它们长有弯曲的长爪与如同花瓣一般裂开的脸颊。一些当地孩童在遭遇这些怪物后将其称为“魔王”。

在挚友芭珀失踪后，南茜·惠勒被带进了霍金斯的一处秘密政府组织，那时她新闻调查的才能第一次显现了出来。南茜虽然在1985年夏天被霍金斯邮报开除，但她并没有停下追查线索的脚步。

史蒂夫·哈林顿以前是一名很有人气的运动健将。高中毕业后，他的老朋友们搬去别处上大学，而他则在霍金斯努力寻找自己的归宿。从那时起，他就把时间花在在商场里卖冰淇淋、与女孩儿们调情以及破译俄国秘密代码上。在好友达斯汀与罗宾的帮助下，史蒂夫开始了自己的新生活，并在此期间了解到友谊的真正含义。也是出于这种为朋友两肋插刀的忠诚，让史蒂夫在怀疑自己的前女友南茜有性命之忧时挺身相救……

新屠夫——魔王

一张如同花瓣一般绽开的巨口，里面缀满了刺针似的尖牙;一双长而弯曲的利爪，还有一双能轻松扑倒猎物的强劲后腿，魔王就是靠着这些成为了在任何位面中都能兴风作浪的可怕怪物。它带着滔天狂怒，扑杀猎物的样子恰如噩梦成真，随后它会将每一滴血肉吞噬殆尽，甚至不留一点渣滓给后来者。在这家伙面前毫无同情与克制可言。它会在受害者上方悄然浮现，依照纯粹的嗜血渴望发动致命攻击，不带一丝动摇或是仁慈。作为一名完美的猎手，魔王就是潜伏于颠倒世界中众多恐怖存在的证明，而这也使其成为了恶灵选中的对象。魔王的力量：来自深渊

魔王能影响发电机附近的环境，影响附近的逃生者，并使用传送门快速移动。比赛开始时，魔王拥有一定数量的传送门，并可在任意平整地面上将其布置。

魔王有3个新技能。

电涌

你的怪异存在会改变空气氛围并干扰技术手段。击倒逃生者会立即产生爆炸，并使范围内的发电机修理进度条下降。发电机也会立即被回退。“这个生物似乎对电力和附近的电子产品有某种未知影响。”——霍金斯国家实验室

残酷禁制

你与异世界的联结将会在猎物试图逃脱时显现。每次发电机修理完毕时，短时间内靠近该发电机的逃生者都会无法使用翻越。 “该样本似乎能影响附近物件，使其仿佛在另一个维度里以别的形式存在一样。”——霍金斯国家实验室

瓦解意志

你的恐怖存在会汲取并削弱你的猎物。逃生者修理发电机时会受到疲劳状态影响。疲劳状态在修理发电机时会暂停影响，并在停止修理动作后重新恢复。 “该样本能导致附近的人产生恐惧和疲劳感。”——霍金斯国家实验室