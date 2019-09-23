黎明杀机怪奇物语dlc有哪些内容？怪奇物语dlc内容一览

黎明杀机是目前玩家比较关注的一款游戏，很多玩家都喜欢玩这款游戏，那么各位小伙伴们知道黎明杀机怪奇物语dlc有哪些内容吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下怪奇物语dlc内容一览，希望能帮助到大家。
怪奇物语dlc新内容介绍
《怪奇物语》是《黎明杀机》推出的全新章节。《怪奇物语之章》包含一张新地图：霍金斯国家实验室的地下设施。新杀手是野性难驯的魔王。对抗魔王的逃生者不是一名，而是两名：坚强而有抱负的记者南茜·惠勒，以及当过高中运动健将又经常卷入麻烦的史蒂夫哈林顿。《怪奇物语之章》还包含两款专属外观道具：史蒂夫的磨损的卷袖衫和南茜的撕坏的运动衫。
那是20世纪80年代初，冷战实验与天真幻想彼此交织，怪异之事层出不穷。在印第安纳州霍金斯镇，有某项秘密实验正在进行中。当霍金斯国家实验室意外开启超维大门后，一群怪异生物从中蜂拥而出，它们长有弯曲的长爪与如同花瓣一般裂开的脸颊。一些当地孩童在遭遇这些怪物后将其称为“魔王”。
在挚友芭珀失踪后，南茜·惠勒被带进了霍金斯的一处秘密政府组织，那时她新闻调查的才能第一次显现了出来。南茜虽然在1985年夏天被霍金斯邮报开除，但她并没有停下追查线索的脚步。
史蒂夫·哈林顿以前是一名很有人气的运动健将。高中毕业后，他的老朋友们搬去别处上大学，而他则在霍金斯努力寻找自己的归宿。从那时起，他就把时间花在在商场里卖冰淇淋、与女孩儿们调情以及破译俄国秘密代码上。在好友达斯汀与罗宾的帮助下，史蒂夫开始了自己的新生活，并在此期间了解到友谊的真正含义。也是出于这种为朋友两肋插刀的忠诚，让史蒂夫在怀疑自己的前女友南茜有性命之忧时挺身相救……
新屠夫——魔王
一张如同花瓣一般绽开的巨口，里面缀满了刺针似的尖牙;一双长而弯曲的利爪，还有一双能轻松扑倒猎物的强劲后腿，魔王就是靠着这些成为了在任何位面中都能兴风作浪的可怕怪物。它带着滔天狂怒，扑杀猎物的样子恰如噩梦成真，随后它会将每一滴血肉吞噬殆尽，甚至不留一点渣滓给后来者。在这家伙面前毫无同情与克制可言。它会在受害者上方悄然浮现，依照纯粹的嗜血渴望发动致命攻击，不带一丝动摇或是仁慈。作为一名完美的猎手，魔王就是潜伏于颠倒世界中众多恐怖存在的证明，而这也使其成为了恶灵选中的对象。魔王的力量：来自深渊
魔王能影响发电机附近的环境，影响附近的逃生者，并使用传送门快速移动。比赛开始时，魔王拥有一定数量的传送门，并可在任意平整地面上将其布置。
魔王有3个新技能。
电涌
你的怪异存在会改变空气氛围并干扰技术手段。击倒逃生者会立即产生爆炸，并使范围内的发电机修理进度条下降。发电机也会立即被回退。“这个生物似乎对电力和附近的电子产品有某种未知影响。”——霍金斯国家实验室
残酷禁制
你与异世界的联结将会在猎物试图逃脱时显现。每次发电机修理完毕时，短时间内靠近该发电机的逃生者都会无法使用翻越。 “该样本似乎能影响附近物件，使其仿佛在另一个维度里以别的形式存在一样。”——霍金斯国家实验室
瓦解意志
你的恐怖存在会汲取并削弱你的猎物。逃生者修理发电机时会受到疲劳状态影响。疲劳状态在修理发电机时会暂停影响，并在停止修理动作后重新恢复。 “该样本能导致附近的人产生恐惧和疲劳感。”——霍金斯国家实验室
迸发2是目前玩家比较关注的一款游戏，很多玩家都喜欢这款游戏，小伙伴们都想入手这款游戏，那么各位小伙伴们知道迸发2最低配置是什么吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下游戏最佳电脑配置介绍，希望能帮助到大家。游戏配置要求介绍一览最低配置需要64位处理器和操作系统操作系统:Windo
迸发2是一款科幻类动作游戏，很多小伙伴们都想玩这款游戏，这款游戏是比较好玩的，那么各位小伙伴们知道迸发2价格是多少吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下游戏特色玩法介绍，希望能帮助到大家。steam售价介绍一览迸发2steam版国区售价为158元，美区售价为49.99美元，游戏
渎神是目前玩家比较关注的一款游戏，很多玩家都喜欢玩这款游戏，血瓶是游戏中很重要的道具，那么各位小伙伴们知道渎神血瓶怎么增加吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下血瓶增加方法一览，希望能帮助到大家。血瓶增加方式说明在游戏刚刚开始的时候只有两个血瓶，但是随着剧情不断的推进之后我们可
黎明杀机是目前玩家比较关注的一款游戏，很多玩家都喜欢玩这款游戏，那么各位小伙伴们知道黎明杀机怪奇物语dlc有哪些内容吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下怪奇物语dlc内容一览，希望能帮助到大家。怪奇物语dlc新内容介绍《怪奇物语》是《黎明杀机》推出的全新章节。《怪奇物语之章》
炽热熔岩是目前玩家比较关注的一款游戏，在这款游戏中有许许多多的成就，那么各位小伙伴们知道炽热熔岩有哪些成就吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下最全奖杯成就汇总，希望能帮助到大家。奖杯成就介绍汇总地面是熔岩!完成序幕。起跳点跳跃100次。增添角色解锁你的第一名角色。电子游戏会腐
最近不少玩家都在问炉石传说奥丹姆奇兵传说第十铺场萨卡组怎么搭配？怎么搭配厉害呢？相信很多小伙伴都很好奇吧，这边91手游网小编给大家介绍下吧！奥丹姆奇兵传说第十铺场萨卡组搭配技巧解析：卡组详情卡组代码：AAECAaoIBO/3AqH4As+lA+alAw35A5MJ9vAC4vgCj/sCnP8C9o
奥丹姆奇兵登顶宇宙控制萨卡组是炉石传说中不少玩家都很喜欢的，那么在手游中奥丹姆奇兵登顶宇宙控制萨卡组怎么搭配？相信不少小伙伴都不知道吧，下面就跟着91手游网小编来看看吧！奥丹姆奇兵登顶宇宙控制萨卡组搭配心得介绍：卡组详情卡组代码：AAECAaoIHooB+QP+Bf8Fsgan7gKe8AKw8AL
魔兽世界怀旧服是最近非常火爆的一款游戏。最近很多玩家都在问在游戏中深渊徽记怎么获得？在哪里刷？下面就跟着91手游网小编来看看吧！获得深渊徽记途径解析：魔兽世界怀旧服深渊徽记是一个高难度的精英任务，玩家要去对付深渊公爵，获得深渊徽记物品。那个可以一直刷的，用掉了就只能再去刷，也可以去ah看看有买暮光套
最近很多玩家都在玩战争机器5游戏遇到了玩不了的情况，那么这是怎么回事？该怎么办?这边91手游网小编给大家介绍下吧！战争机器5进不去解决方法1.进不了游戏的话，可以尝试着更新显卡驱动，然后再重新进入游戏。2.下载dx驱动(卸载或重新安装)，电脑什么版本就下什么版本，是win10就下win10版，win
战争机器5是一款动作射击类游戏。最近不少网友都在问在游戏中停止工作怎么办?该怎么解决？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！战争机器5停止工作解决方法1.游戏的运行程序，右键属性兼容性运行游戏,关闭杀毒软件，以免误杀游戏部分未识别文件2.出现应用程序无法正常启动0xc000007b，可以使用DX修