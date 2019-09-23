炽热熔岩有哪些成就？最全奖杯成就汇总

2019-09-23 13:41:18 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

炽热熔岩是目前玩家比较关注的一款游戏，在这款游戏中有许许多多的成就，那么各位小伙伴们知道炽热熔岩有哪些成就吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下最全奖杯成就汇总，希望能帮助到大家。

奖杯成就介绍汇总

地面是熔岩!

完成序幕。

起跳点

跳跃100次。

增添角色

解锁你的第一名角色。

电子游戏会腐蚀你的脑子

完成教程的第一条路线。

冲啊宝贝儿

积累一次5米/秒的加速。

用行动对抗暴力

无死亡完成一条路线。

空中漫步者

在松开墙上横档的瞬间，执行“延迟”起跳，77次。

地面还是地面

碰撞致死。

纯粹是开胃小点

在选项菜单里更改一项设置。

速跳速决

跳跃1000次。

上门家教

解锁教程的所有路线。

火热追逐

第一次完成“追逐”路线。

小小舞者

完成一个小小玩具试炼。

跳跳杆之力

完成一个跳跳杆试炼。

额外学分

完成教程世界的所有路线和试炼。

迎接挑战

达成一条路线的所有挑战。

你正式进入了游戏

解锁运动场的所有路线。

跳不可失

跳跃5000次。

灌篮

在运动场里，将篮球投进篮框一次。

玩真的

完成运动场的所有路线和试炼。

学校无限期放假

完成学校里的所有路线和试炼。

水动兄弟

使用一次直饮水喷泉。

侠盗背包

捡起一个小背包并带着它跑。

清理四号通道

解锁大商场的所有路线。

你是魔鬼吗

让八弟落入了岩浆。

半个大师

解锁大师课程的所有路线。

保持联系啊

解锁地下室的所有路线。

社区常客

完成一条社区地图路线。

与剪刀快跑

捡起一把剪刀并拿着它跑。

汪成，狗定!

带上八弟完成一条路线。

学校放假

解锁学校的所有路线。

要塞是熔岩

找到大商场里的秘密要塞。

跳跃学博士学位

完成大师课程的所有路线和试炼。

纯粹追逐主义

完成全部追逐路线。

升级

完成全部路线。

地底20000步

完成地下室的所有路线。

看个价

完成大商场的所有路线和试炼。

我找到了朋友们

解锁一名跟随者。

跳跳团

完成全部跳跳杆试炼。

终极小小旅行者

完成全部小小玩具试炼。

坚持不贴

集齐一套贴纸

以上就是炽热熔岩奖杯成就介绍汇总的全部内容了，希望对各位玩家有所帮助