炉石传说怎么搭配奥丹姆奇兵登顶宇宙控制萨卡组 奥丹姆奇兵登顶宇宙控制萨卡组搭配心得介绍

奥丹姆奇兵登顶宇宙控制萨卡组是炉石传说中不少玩家都很喜欢的，那么在手游中奥丹姆奇兵登顶宇宙控制萨卡组怎么搭配？相信不少小伙伴都不知道吧，下面就跟着91手游网小编来看看吧！
奥丹姆奇兵登顶宇宙控制萨卡组搭配心得介绍：
卡组详情
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卡组思路
青蛙之灵作为强力的滤牌引擎来过到清场法术，配合一众高质量战吼来控制场面从而取胜。
非常有趣的一套卡组，依靠青蛙之灵滤牌的同时通过萨满高质量战吼随从之间的相互联动完成对对手的控制，在宇宙法大遭一刀之后这套卡组的强度着实不低。(只是被风头也很劲的战吼萨掩盖了光芒)带上了萨满几乎所有的aoe，这套牌可以处理任何可能发生的情况。放弃了暮光龙选择了雷云元素的过载铺场解场体系使整个卡组更加顺滑，希亚玛特不仅可以被沙德沃克重新触发战吼，本身也是一个优质的解场，且萨满的各类变形也完美克制当前环境下极火的牧师。总的来说控制萨在环境里还是有一席之地的。
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