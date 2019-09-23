魔兽世界怀旧服怎么获得深渊徽记 获得深渊徽记途径解析

2019-09-23 11:19:34 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

魔兽世界怀旧服是最近非常火爆的一款游戏。最近很多玩家都在问在游戏中深渊徽记怎么获得？在哪里刷？下面就跟着91手游网小编来看看吧！

获得深渊徽记途径解析：

魔兽世界怀旧服深渊徽记是一个高难度的精英任务，玩家要去对付深渊公爵，获得深渊徽记物品。

那个可以一直刷的，用掉了就只能再去刷，也可以去ah看看有买暮光套装的。没风石就是利用次级风石掉的东西开的啊

任务前提声望最低: 塞纳里奥议会 的声望值，必须达到： ( 尊敬 )

获得深渊纹章的方法： 消灭出没在希利苏斯各个暮光营地中的暮光之锤成员，一定几率会掉落暮光信徒披肩、暮光信徒长袍和暮光信徒兜帽。凑全暮光信徒套装后穿在身上，找到一个次级风石(每个营地里有两个)并点击。这时会召唤出一个深渊骑士，共有四种属性，每次随机出现一个。若身上有召唤纹章，则可召唤指定的深渊骑士。

任务返回

你证明自己可以应付深渊公爵，(玩家)。我总是鼓励好的习惯。因此记得给我带来更多的徽记，我会给你相应的奖励。

任务完成

太好了，(玩家)!击败那些公爵将使得暮光之锤陷入一段时间的混乱。按照我的承诺，这是你应得的奖励。这是我和胡姆能够找到的比较好的东西。