战争机器5进不去怎么解决 游戏进不去解决教学一览

2019-09-23 10:57:54 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近很多玩家都在玩战争机器5游戏遇到了玩不了的情况，那么这是怎么回事？该怎么办?这边91手游网小编给大家介绍下吧！

战争机器5进不去解决方法

1.进不了游戏的话，可以尝试着更新显卡驱动，然后再重新进入游戏。

2.下载dx驱动(卸载或重新安装)，电脑什么版本就下什么版本，是win10就下win10版，win7就选择win7。

3.路径设置都为英文不要出现特殊符号，减少文件夹字符，以免报错。

4.检查电脑的防火墙是不是把游戏访问权限禁止删除了或验证文件内容完整性在解压游戏。

5.安装游戏必备组件(系统运行库)所有游戏运行都需要系统组件支持