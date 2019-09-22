魔兽世界怀旧服监护者任务怎么完成 监护者任务技巧介绍

魔兽世界怀旧服中监护者任务是黑石塔副本的专属任务，需要玩家获取奥比的鳞片，然后交给冬泉谷的哈尔琳，不过很多玩家都不知道哈尔琳在哪里，下面极速下载站小编为大家带来魔兽世界监护者任务详细的流程攻略，那些还不没完成的玩家们，赶紧跟随小编一起了解下吧。
魔兽世界监护者任务攻略
哈儿琳位置：永望镇往下走不远处，有条路分叉的往左走，有很多蓝龙的地方，里面有个洞走到最里面地上有个蓝色符文，站上去就传送了。
任务需求
到冬泉谷去找到哈尔琳，把奥比的鳞片交给她。
任务描述
到卡利姆多去，(玩家)。我们蓝龙军团在寒冷的冬泉谷定居。在你到达冬泉谷之后，就去寻找麦索瑞尔洞穴。
在麦索瑞尔的冰冷的地板上，你将会找到钴蓝色的符文。拿着我的鳞片站在某个符文上，你就会被传送到哈尔琳身边, 她是我们的监护者。
把鳞片交给她，让她用水晶球占卜一下我在这个可怕的地方所看到和感觉到的是什么。
任务返回
见到你很高兴，(玩家)。
任务完成
守护巨龙坚持认为我们应该远离凡人的俗事。然而，在这个世界上，这是不太可能的─尤其当我们中的一些成员对这种律令熟视无睹的时候。
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