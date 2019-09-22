魔兽世界怀旧服破碎的陷阱任务怎么做 破碎的陷阱任务技巧介绍

2019-09-22 16:23:25 来源：91单机游戏 编辑：msc

魔兽世界怀旧服破碎陷阱是厄运之槌副本的专属任务，任务需要玩家修复一个巨大的陷阱，需要瑟银零件，外加一些冰霜之油材料，很多新手玩家都不知道此任务怎么做，下面极速下载站小编为大家带来破碎陷阱任务流程攻略，希望对新手玩家们有所帮助。

魔兽世界破碎的陷阱任务攻略

任务返回

你面前摆着一个巨大的陷阱，它已经坏掉了。看起来那些巨魔似乎尝试过修理它，但是没成功。一张匆匆写成的便笺摆在陷阱旁边，令你惊讶的是，便笺上面居然写明了修理陷阱所需要的材料:一个瑟银零件，外加一些冰霜之油。如果你能修复陷阱，那麽当某个巨魔踏过它的时候就会被困住。

幸运的是，似乎没有几个巨魔能读懂这张便笺上面的字。

你真是幸运到家了

任务完成

你将瑟银零件嵌入陷阱上的相应位置，并将冰霜之油灌了进去。当最後一滴油流入了陷阱的机关之後，陷阱恢复了正常状态。

现在就等着某个心不在焉的巨魔上钩啦!