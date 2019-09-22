魔兽世界怀旧服健康的龙鳞任务怎么做 健康的龙鳞任务技巧分享

2019-09-22 16:22:45 来源：91单机游戏 编辑：msc

魔兽世界怀旧服游戏中有一个健康的龙鳞任务，是通灵学院副本的专属任务，很多玩家都说健康的龙鳞此任务接取不到，此任务需要完成前置任务瘟疫之龙后才能接取，下面极速下载站小编为大家带来健康的龙鳞任务详细的流程攻略，那些还不知道怎么做的玩家们，赶紧跟着小编一起了解下吧。

魔兽世界健康的龙鳞任务攻略

这个任务是后续任务，首先你要做完任务：瘟疫之龙 (杀掉20只瘟疫龙崽，然后向圣光之愿礼拜堂的贝蒂娜?比格辛克复命。)然后猜肯能出发任务：健康的龙鳞。

任务需求

把健康的龙鳞交给东瘟疫之地圣光之愿礼拜堂中的贝蒂娜?比格辛克。

任务描述

这是一块被瘟疫感染的龙鳞，但是它不像别的幼龙鳞片那样遍布麻点、柔软无力，这块鳞片的质量很好，而且没有任何损坏。

贝蒂娜?比格辛克需要这样的东西来进行研究。