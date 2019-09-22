魔兽世界怀旧服红衣信使任务怎么做 红衣信使任务技巧分享

2019-09-22 16:22:10 来源：91单机游戏 编辑：msc

魔兽世界怀旧服红衣信使是一个高难度的精英任务，任务等级是60级，需要玩家达到56级才能够接取。任务需要玩家去瘟疫之地杀死红衣信使，拿到大十字军的命令，并且交给纳萨诺斯?凋零者。不过很多玩家都不知道红衣信使任务在谁那里接取，下面极速下载站小编为大家带来红衣信使任务详细的流程，希望对各位玩家们有所帮助。

魔兽世界红衣信使任务攻略

凋零者那里接任务，中途才回幽暗接个任务，一个系列，对自己的操作又绝对信心的话可以自己SOLO这个一个系列任务，红衣信史和圣者注意吸魔就行。

任务需求

返回东瘟疫之地，找到并杀死红衣信使，拿到大十字军的命令。 把命令交给纳萨诺斯?凋零者，并等待进一步的指示。

任务描述

就像身体没有头就不能存活一样，头没有了身体也不能存活。斯坦索姆城中的血色十字军司令部几乎是无法攻破的。因此，我们必须把他们的身体从头下切断。

我的亡灵哨兵一直在斯坦索姆城外搜集十字军活动的情报，每天都有有一份报告从他们的指挥部送到提尔之手去。这份报告就是关键，(玩家)!找到红衣信使并取回那份报告，然后把它交给纳萨诺斯。

任务返回

如果你成功了，那你也许可以就此赢得我的尊敬，(玩家)。

任务完成

<纳萨诺斯大笑了起来。> 太好了!我终於等到了一个可以消灭血色十字军神谕者的机会!