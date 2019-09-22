魔兽世界怀旧服东部的瘟疫任务怎么做 东部的瘟疫任务技巧分享

2019-09-22 16:21:23 来源：91单机游戏 编辑：msc

魔兽世界怀旧服东部的瘟疫是一个高难度的精英任务，玩家等级需要达到56级才可以接取。任务需要玩家去东瘟疫之地，寻找‘凋零者’的踪迹，以及失踪的军情七处密探。不过很多新手玩家对这个任务还是感到非常迷惑，不知道踪迹和军情密探在哪里，下面极速下载站小编为大家带来详细的流程攻略，感觉跟随小编一起了解下东部的瘟疫任务流程步骤吧。

魔兽世界东部的瘟疫任务攻略

东部的瘟疫是不是让你找尸体的那个?联盟的任务吧，部落那边我不清楚，去东瘟疫之地，墓室上边有个地方，有个什么什么农场，在那个JY怪对面的山坡上边，靠近路的那边，一共有3个骨头，最远距离拣尸骨，不会被怪发现。

多找找，另外说一句，那个怪是部落的一个npc。

任务需求

搜寻东瘟疫之地，寻找“凋零者”的线索以及失踪的军情七处密探。如果你找到任何军情七处徽章，就把它们交给冰风岗的弗林特?沙多摩尔。

任务描述

正如我所说的，你的第一项任务就是侦察工作。没什么难度，(玩家)。你必须到东瘟疫之地去寻找任何有关这个凋零者的线索。

留意我们的几个失踪的密探。我们只能是认为他们已经死了，不过如果他们确实死了，那就一定可以在某个地方找到……他们的尸体。

<弗林特艰难地咽了一下唾沫。>

所有的军情七处成员都有这样的一枚徽章。

<弗林特给你看了他的军情七处徽章。>

把你发现的所有东西都带回来给我。

任务返回

你发现……发现什麽了吗?

任务完成

拉戈尔。弗雷多。特伊恩。都……死了……

<弗林特紧紧抓住闭记。>

他们在哪里?你有没有发现关於这个混蛋的更多消息，就是凋零者?